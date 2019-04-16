股東指鄭威濤患胰臟癌　賣股因怕有手尾留太太

「板前壽司」始創人鄭威濤因另起爐灶經營分店及另一品牌「板長壽司」，遭首間板前店的主要股東潘嘉聞民事控告，2016年終審法院判鄭終極敗訴要作出賠償，鄭其後提出以4000萬港元和解，獲板前大多數股東接納，惟潘反對並指表決不公。該和解案件今(16日)續於高院審訊。有份在2017年中收購鄭威濤股份的股東麥建成，今天在庭上披露，原來鄭威濤於賣股前，被診斷患上胰臟癌。麥指鄭是在考慮到自己情況後，才同意把股份賣給他。



麥稱，他認為經營首間板前壽司的駿濤有限公司，應該接受鄭威濤的4000萬港元和解提議。他也查詢過其他股東意願，大都同意和解。不過公司秘書就告訴他，說持有38%股份的鄭無權在議決時投票。他便想到買下鄭的股份作投票之用。麥強調這主意是由他提出，鄭從沒過問他的投票意向，也沒指示他要怎樣投。麥指鄭可能在患病後，不想再為官司糾纏，日後留手尾給其太太跟進，所以才同意賣股。



潘嘉聞一方之大律師在盤問麥時，對鄭威濤指出的帳目提出多項質疑，例如鄭指公司在2006至2010年間，失竊超過3400萬港元，但完全沒有文件紀錄，亦無報警或呈報保險公司。此外集團其中一間公司，一直沒有用作營運餐廳。但麥回應指帳目經過審計和公司的會計同事檢定，所以他會接受。