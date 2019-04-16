海洋公園親親動物月周五展開　專人帶隊解構水族館

海洋公園於周五(19日)至下月1日舉行「親親動物月」，有12個免再付費活動供入場市民參與，讓大眾認識海、陸、空動物的知識及如何保育，另外首次增加了「約會海象」體驗，可近距離餵飼及與海象合照，每次收費360港元。



活動之一「維生系統大解構」由專人帶領到水族館「海洋奇觀」的幕後區域，參觀各種維持展館日常運作的大型設備和維生系統，了解海水注入海洋奇觀和過濾過程。



水族館的水來自深水灣，海邊抽水站會將海水過濾，然後儲存並輸到海洋奇觀，沙缸等各個系統會分隔大型固體廢物及將生物過濾，包括過濾有機物等，再調節海水溫度，才供給各種海洋生物。而海洋奇觀的水量有250萬升及6噸沙，等於2.3個奧運標準泳池。



海洋公園介紹指，一般海洋生物適合的水溫為攝氏23至27度，而深海生物如八爪魚和蜘蛛蟹等則適合在攝氏11至12度之間。



除了「維生系統大解構」，「海豚育兒小學堂」、「企鵝基地睇真啲」等均是上述期間的免再付費活動，市民可於入場至少前一天透過公園網站或親自到公園入口場票務部報名。