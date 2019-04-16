事務員工作環境差　食署指新公廁將設值勤室

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今(16日)討論財政預算案提出用逾6億港元翻新約240個公廁。議員尹兆堅及譚文豪關注公廁的廁所事務員工作環境情況，批評不少外判工需在惡劣環境下用膳，且缺乏休息地方。食物環境衞生署助理署長(行動)霍炳林回應表示，新建的公廁會為工人設立男女獨立房間用作更衣及休息，面積約為30平方英尺，會有照明、抽風及電掣，讓工人可煲水煮食。



食物及衞生局副局長徐德義表示，公廁翻新工程會改善廁所整體布局並美化外牆及更換廁所設施，優化工程則會更換老化及加裝新設施，當局會在高使用率或旅遊景點的公廁派駐廁所事務員當值。



食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻表示，公廁外判工有900多人，今年3月為高流量公廁設立公廁徹底潔淨工作小隊，未來會擴至其他公廁，而現時有264個公廁有廁所事務員，當中231間設值勤室，未來會作出改善。



至於公廁臭味問題，霍炳林指，今年3月已在旺角洗衣街花園公廁試用臭氧技術，消除公廁潔具的細菌和氣味，初步效果好，同時已在數個公廁試用氧聚解空氣處理技術，分解公廁氣味和氣體污染物。