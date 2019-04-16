地產代理試出貓案　香港置業4經紀罪成2人判囚

地產代理營業員資格考試2017年爆出集體「出貓」事件，香港置業經紀陳世傑已持有營業員牌照仍應試，引起考評局懷疑和報警。警方暗中採取行動，揭發他在應考時將選擇題的答案以數字輸入計數機，交卷後用手機將計數機內的答案拍照，然後用WhatsApp將答案傳送給與他在同一公司工作的其他考生。結果陳和另外6名考生即場被捕，被控以串謀詐騙罪，部分被告早前已承認控罪，陳及另外3名被告經審訊後，今日(16日)在九龍城法院被裁定罪成，陳被監禁1年，申請保釋等候上訴被拒，需即時服刑。



不認罪的4名男被告分別是陳世傑(30歲)、張昀浩(22歲)、陳志才(32歲)及黃俊偉(23歲)；事發時均報稱是香港置業經紀，其中陳世傑已取得營業員牌照，其餘3人則未有領牌。4人同被控一項串謀詐騙罪，陳另外單獨被控3項串謀詐騙罪。



辯方求情指，陳世傑自2012年從事地產代理，事發時已有5年經驗，平均月入3.5萬港元。辯方指他在案中並非始作俑者，只是受經理及區域經理級的同事安排，才被加入涉案的WhatsApp群組，是受環境脅迫才犯案。而張昀浩只是帶備原本用來作弊的電子器材入試場，他最終並無參與「出貓」。至於陳志才及黃俊偉，陳副學士畢業，黃曾修讀毅進文憑但未能取得畢業證書，二人均希望法庭輕判。



裁判官指，政府或公營機構花不少資源主辦公開試，考生的考試成敗往往決定其將來的人生和事業，因此維護公開試公平及公正性非常重要。本案跟一般學生作弊是兩碼子的事，一旦不合資格的經紀因作弊而騙取到牌照，將會令作為法定機構的地產代理監管局不能履行公職責任，因此被告的刑責有別於無牌經紀處理交易的案件。



另外，裁判官指，陳世傑在案中參與程度相當明顯，在WhatsApp群組向20至30名群組成員發放答案，他與陳志才事發時均為有社會經驗的人士，必須判監以懲，故決定判陳世傑監禁1年，判陳志才監禁8個月。張昀浩及黃俊偉事發時分別僅21及22歲，法庭決定先索取社會服務令報告，准2人保釋至5月14日判刑。

