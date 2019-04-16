佔中9名被告罪成　苦主計劃入稟「追數」

發起違法佔領行動（佔中）的「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明，以及現任立法會議員陳淑莊等9名男女被告，早前被定罪。多名當年受佔中影響的苦主今日(16日)到西九龍法院小額錢債審裁處填寫入稟表格，計劃向佔中9名被告追討佔領期間的損失。



3名苦主聯同協助他們的「香港政研會」約30人，帶同標語在法院外請願，他們高呼「佔領中環，佔咗要還」等口號。苦主曹先生為的士司機，他指佔中期間因道路封閉生意受影響，估計每日損失約300港元，他計劃追討約2萬港元。曹又指，當時收入減少，與家人爭拗亦增加。



另一苦主王小姐於銅鑼灣經營美容店，她估計佔中期間每月損失7萬港元，惜因小額錢債審裁處可處理的金額上限為7萬港元，「一定追唔晒，追得幾多得幾多」。她憶述佔中期間上班每日都膽顫心驚，擔心衝突會令無辜途人受傷。



政研會執行主席高志輝表示，因早前法庭裁定9名被告罪成，「佔領行動終於有人負責，所以要向佢哋追討」。該會未統計苦主追討金額總數，亦未計劃何時正式入稟，只希望可彰顯公義。他又呼籲佔中期間受影響人士聯絡該會，協助追討精神傷害及金錢損失。