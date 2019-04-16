衝燈撞途人至手肘骨裂　九巴車長囚8月停牌2年

一輛九巴前年駛經秀茂坪道近寶達邨對開燈位時，衝燈撞傷一名正橫過馬路的途人，致途人手肘骨骨裂等。肇事九巴車長事後被捕，今(16日)在區院承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，求情稱因忘記需否停泊前方巴士站，故抬頭察看巴士報站器，「分咗心」致意外發生。法官最後將他判囚8個月，停牌2年及需自費參加駕駛改進課程。



被告袁應東(42歲)，沒有刑事或交通定罪紀錄。控方指受傷的女事主左手肘需進行手術復位及固定，並需鑲上螺絲，獲發4個月病假，現仍需覆診，於去年3月已復工，沒有永久傷害。



求情指被告2017年4月加入九巴，被告同年11月13日曾接受涉案路線訓練，被告需負責8條路線，每天亦被分配駕駛不同路線，當時雖為他第四次駕駛涉案路線，但案發前因猶豫需否停泊前方巴士站，遂兩度抬頭向上望報站器，以致分心肇事，非故意衝燈。而被告留意到前方傷者，已即時煞車，惜未能即時煞停車輛，終撞到傷者。被告在意外後亦顯得慌張，但仍在旁照顧傷者，並截停一輛正行駛的救護車尋求幫助。被告事後已十分後悔及面對很大壓力，他為家中唯一經濟支柱，與妻兒同住公屋，今次事件對其家庭造成沉重打擊。



案情指2017年12月4日上午，被告駕駛一輛九巴至案發地點燈位時，當時燈為紅色並已亮起至少4秒，被告卻以時速30公里衝燈，撞倒女傷者湯瑞娟，導致湯滑倒在地。巴士行車紀錄儀記錄有關經過，並拍得被告曾上望兩次。湯及後被送院救治，發現其左眼下壁及顴骨骨裂、左手肘骨裂及有擦傷等。