網民熱話：難忍內地團滋擾？高空擲刀誤中冷氣機

高空擲物後果嚴重，分分鐘害死人！昨日（15日）有網民在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」貼文圖，指區內不時有內地團出沒，對居民造成滋擾，有樓上單位疑因此高空擲刀發洩，結果誤中下層冷氣機頂。事件令到一眾網民嘩然，擔心再次發生會無辜傷人，揚言要報警！



事件發生於土瓜灣恒昌新邨。從貼文者John Chin上載的照片可見，一把生果刀懷疑從樓上單位擲下，誤中事主的冷氣機頂，估計約有6至7層樓的高度。從照片所見，冷氣機「無穿無爛」，未見有損毀，相信是事主上幾層單位所擲下。貼文者直斥屋苑居民愈來愈黐線，當樓下內地團一出，樓上扔刀。他謂：「蠱惑的刀，我個冷氣機頂咗嘢。」



有街坊看過事件，指明白住宅居民感受，怒斥內地團為當區帶來滋擾，「佢哋實在十分滋擾十分討厭。每個人都嘈吵不堪。」不過，亦有人認為高空擲刀危險，認為需要報警，「如果樓上再掟，咁啱你屋企人喺樓下就大鑊啦！」惟事主表示：「如果再掟先啦，爆咗出嚟咪累晒我上面幾層。」不過網民反斥，如不報警，將來有可能「搞出人命」。



網民有話說：

Cindy Chiu：我成日路過㗎，咪殃及池魚！

Michael Chan：佢嘅感受，我好理解，佢嘅衝動，值得原諒，佢嘅不幸，大家都感同身受。

Joe Yau Chuen：報警啦 插中你屋企人點算？



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