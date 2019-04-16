扮工作人員闖金像獎會場追星　兩內地男認罪

兩名持雙程證來港的內地男子，日前趁第38屆香港電影金像獎頒獎典禮在尖沙咀文化中心舉行，竟偷用工作人員的證件，甚至偽造得來的證件，假扮主辦單位工作人員，企圖進入會場追星影相留念。兩名內地男被保安當場截獲，主辦單位報警處理，二人分別被控欺詐及使用虛假文書兩罪，今日(16日)被押送到九龍城法院提訊，二人承認控罪，續還押至5月6日，等候索取他們的背景報告始判刑。



兩名被告分別是報稱無業的胡方旭(36歲)，及報稱攝影師的陶文宝(29歲)。胡被控於本月14日，在尖沙咀文化中心一樓意圖欺詐，即使用一張屬於Charlie Choy的第38屆香港電影金像獎頒獎典禮工作證，假冒為工作證的持有人，誘使香港電影金像獎協會讓他進入會場。陶則被控於同日同地點使用一張屬於該頒獎典禮攝影師的虛假工作證，證上印有Faton的名字，意圖誘使協會接受為真文書。



案情指，事發當晚7時許，有工作人員發現同事Charlie Choy放在儲物室的工作證不翼而飛，未幾警員察覺胡姓被告在現場形迹可疑，遂上前截查，在胡身上搜出有關工作證。警誡下胡聲稱該證是他較早前用500港元買得，不知證件來源，他只想與明星見面拍照。



至於另一陶姓被告，當晚7時許他在現場拍攝期間，被工作人員認出並非官方認可的攝影師，及後職員發現他身上掛着的證件，字體跟真正的工作證不同，遂報警求助。警誡下，他承認涉案的偽造證件是從現場一名不知名男子買回來。



辯方律師透露，胡來自瀋陽，初中程度，在內地從事媒體宣傳工作，月入6000元人民幣(約7010港元)，他與妻子育有一名兩歲半的兒子。陶則祖籍湖南，在深圳與妻子及4歲女兒同住，他從事攝影工作9年，其妻也在影樓工作。律師重申，兩人並非預謀犯案，現場有人兜售工作證，他們為了追星才買證件。陶承認愚蠢及鹵莽才犯案，明白有被判監的可能。



不過，主任裁判官吳蕙芳似乎大惑不解，就胡的案件不斷追問辯方：「點解會有人無啦啦攞到個證？點會有人知佢(胡)想入去會場？攞個證仲要係女性嘅，佢都好斗膽呀！」吳官直言案情嚴重，胡願意買下證件，等同鼓勵他人盜竊。吳官又認為陶刻意使用偽造證件，是有預謀犯案，遂將兩名被告還押候判。