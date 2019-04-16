泰國小狗「客死」香港　議員斥漁護署官僚

立法會一個委員會會議討論上月一隻泰國狗隻誤登貨船抵港，後被漁農自然護理署帶走人道毀滅事件，多名議員批評港府部門官僚。其中鄺俊宇指，小狗落船數小時已被殺，事件醜出國際，質疑漁護署是否有人犯錯，並要求道歉。漁護署助理署長薛漢宗指，部門按既定程序處理，無人做錯，但會吸取今次教訓，將花至少3個月研究，完善日後做法。



議員葛珮帆批評，事件令人不滿原因源於部門官僚及僵化。薛回應時承諾會改善，若有同類事件發生，起碼會將非法入口動物扣留數天，並聯絡來源地動物組織，了解動物是否有主人。食物及衞生局副局長徐德義指，今次個案特殊，沒有明確輸入者，無先例可循，政府會檢討及完善相關安排。



至於年初有港女從台灣偷運兩隻波斯貓到香港，漁護署署理高級獸醫師施領衛表示，該女子曾拒絕落口供，後在警方配合下已落口供，當局正就如何處理個案徵詢法律意見。



另外，委員會同意政府就擬於北區沙嶺墳場及沙田石門安興里興建骨灰安置所及紀念花園，向立會工務小組及財委會申請撥款。兩個項目分別提供約20萬個及4萬個骨灰龕位，工程費分別逾12億港元及逾10億港元。在石門項目中，當局計劃於大老山公路下建一條行人隧道連接。葛珮帆關注春秋二祭時人流多，會令石門區交通負荷增加，希望政府增加特別接駁巴士疏導。