夫婦涉假文件扮低薪買白居二　夫認欺詐候判

女銷售員與丈夫為了能夠購買免補地價的「白居二」單位，但二人入息「多咗少少」，遂找來身為廣告公司東主的男友人協助，涉嫌替女方偽造虛假就業證明書扮低薪，以符合入息上限，雖然能以480萬港元向房屋委員會購得心頭好，三人卻惹上官非被廉政公署控告。其中男東主先行認罪，被判160小時社會服務令。另一被告譚浩傑今(16日)於東區法院承認一項欺詐罪，獲准繼續保釋至4月30日，等候其社會服務令報告後判刑。



涉案三名被告依次是，化妝品零售商產品銷售員的首被告胡嘉朗(36歲)、廣告公司東主的次被告謝國鴻(38歲)，以及胡的丈夫、任職設計的第三被告譚浩傑(39歲)。



律師求情指，被告譚浩傑為一個愛護家庭的老實人，律師強調他們夫婦本來的月入僅僅超過白居易的4萬入息上限僅千多元，實屬低收入家庭，是一個想盡辦法「上車」的低收入家庭。



律師又指被告極為後悔，愧對家人及一對年幼兒子，他一直想補救，盡快了結事件讓生活重回正軌，因此他一直想認罪，只是聽從了之前的代表律師意見才會不認罪，他換律師後便立即通知控方表示會認罪。



就他少付了約280萬港元補地價，律師指被告已向親友籌到290萬港元放到律師的戶口準備賠償，只是控方明言不會申請賠償令，要他自行聯絡房委會。



控方則解釋，就被告需負擔的地價補償，或須以現時樓價計算，甚至可能會收回單位供其他合資格人士購買，完全取決於房委會決定及安排，故此被告親自聯絡房委會商討為最合適做法。



辯方律師強調，被告品格良好又沒有案底，他為本案更辭去做了6年的設計經理工作，顯示他非常後悔。加上他即使低收入，自2013年起每月他都會向紅十字會捐款，至今已累捐7000多港元，顯示他本性善良，合乎判處社會服務令要求。