蔬果店老闆娘利刀架頸抗票控　警擎槍戒備

今日(16日)早上11時許，食環署人員在香港仔大道例行巡查，期間發現一間蔬果店的貨物涉嫌阻街，遂向店舖負責人進行票控，姓馬(42歲)老闆娘見狀與食環署人員理論，期間老闆娘突然情緒激動，取出一把35厘米長的生果刀架頸，並向食環署人員及警員揮舞。



據悉，兩名警員在向老闆娘發出口頭警告不果後，一度拔槍戒備。老闆娘其後自行放下刀，被警員制服。警方初步調查後，馬涉嫌藏有攻擊性武器及阻礙公職人員執行職務被捕，案件交由西區警區刑事調查隊跟進。



據蔬果店負責人梁先生指出，事發時他出外送貨，得悉事件後返店了解，他表示開店3年未發生類似事件，形容今次「擺貨阻街」事件是「一呎之爭」，因自己舖位早前設有玻璃門，後因業務調整而把玻璃門拆除，以騰出多一呎空間擺貨。他續指，今晨貨車落貨後，把貨放在門外一呎的位置，待其他員工上班後再整理貨物。



梁又不滿警員的處理手法，認為：「點解對付一個女人仔要拔槍呢？我太太喺店內切菜，有刀喺手好正常。」他與太太為香港仔原居民，育有一對年幼子女。



在附近大廈任職保安員的朱先生表示，事發時女事主態度合作，其後食環署人員向她說了幾句話後，她便突然情緒激動，把刀架在右肩，當警員擎槍後，她即時把刀放下隨警員登上警車。