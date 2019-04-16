民安隊主任不滿評核提控　官指已鬆手判敗訴

民安隊一名男行動及訓練主任，不滿直屬上司於2008年指他工作欠熱誠，把該年度的工作表現評估報告的評級，由前一年「十分良好」降為該年的「良好」，他按機制提出反對，民安隊循正常程序處理後，維持「良好」的評級。他仍然不服，聘請律師控告直屬上司等3人和民安隊誹謗和對他程序不公。區院早前已進行審訊，法官今(16日)頒下書面判決，判原告敗訴及要支付訟費，又指把他當年的工作表現評為「良好」已屬「鬆手」。



原告黃永新，4名被告依次是方耀堂、張達賢、林國華和由律政司司長代表的民安隊。判決書透露，原告於2001年加入民安隊，並一直擔任行動及訓練主任的職級，首3名被告是原告的上司，首被告把原告於2008年4月至12月的工作表現評為「良好」，次被告是有份簽署工作表現評估報告的上司，而第三被告則是負責覆核的上司。



法官指出，一般合理的人都會期望，工作表現評估的用語要坦白，要「有碗話碗」，法庭的工作不是去覆核工作表現評估。此外，辯方也提出證據，證明報告內容有根有據，例如原告未有完成上司指派給他的工作，他在急需要他時請年假等，而更加重要的是，被告對原告發表涉案的言論時，是給予工作表現評估，而且沒有惡意，應受到保障。法官又裁定，民安隊已按程序處理原告的反對。