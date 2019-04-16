佔中案　江樂士認同公民抗命非抗辯理由

佔中九男女早前被法庭裁定罪成，法官裁決時表明公民抗命並非抗辯理由。前刑事檢控專員江樂士接受查詢時形容有關的判決正確，引述以往案例指，如犯罪的動機是公民抗命，在一些情況可以作為求情理由，但在普通法的世界，包括香港，公民抗命並不是刑事控罪的辯解理由。



控方是次以普通法中的公眾妨擾罪檢控，而非採用成文法《簡易程序治罪條例》中的公眾犯妨擾罪檢控，在社會上引起一些爭議，而事實上，上述兩條控罪，前者最高刑罰為7年監禁，後者則只為罰款500港元或監禁3個月。對此，江樂士指由於本案相關罪行均屬嚴重，尤其是當中牽涉串謀，如控方以很輕微、用於小販及店舖等構成輕微阻礙的成文法罪行進行檢控，是明顯不適合。



2005年，一名男子身穿蜘蛛俠服飾爬上中環一大廈平台外的電視屏幕示威，引致大批途人聚集繼而引起交通阻塞，控方同樣以普通法的公眾妨擾罪作檢控。江樂士在回覆中引述法院06年就該案上訴的判詞，法官指控罪及審訊法庭的選擇，是律政司及其指明人員的責任，控方有酌情權決定用哪條或哪些罪行檢控，如非惡意、濫用程序及涉不正當決定，否則法院不會質疑有關決定。由於法院仍未就九子案判刑，江樂士指現階段不便就本案作更多討論。



