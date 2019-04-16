香港首份氣候成績表　可再生能源發電E+包尾

氣候變化正影響全球，低碳想創坊今日(16日)發布香港首份氣候成績表，按照《巴黎協議》所列出的所有氣候行動關鍵範疇，包括減緩、適應及體制三個主題對香港進行評級。香港過去一年的氣候行動表現評級僅為「C-」，意味香港針對氣候變化行動表現失敗，正面對大幅落後於目標的危機。



各科目中，香港在可再生能源發電一項的評級最低，僅得「E+」，遠遠落後於亞洲其他相類城市，包括廣州、首爾、深圳、新加坡及東京。「巴黎協議監察計劃」項目負責人施日莊(John Sayer)指出，香港的可再生能源目前僅佔1至2%，而目標亦僅為3至4%，不夠進取，故成績「包尾」。



施日莊批評，港府不斷花費時間和精力來解釋困難，漠視本地可再生能源可以貢獻21%總體電力需求的研究，而香港跨境連接智能電網的潛力，標誌出一種失敗主義者的「做不到」態度，而非解決問題。上網電價計劃亦限制了投資可再生能源的壽命和規模，令計劃如同「裝飾」，情況令人擔憂。



至於溫室氣體排放、建築物能源效益、低排放交通及廢物管理方面，香港的評級亦強差人意，分別為「D+」、「C+」、「C-」及「D+」，其中香港到2030年的減排計劃所需達到的減排量少78%，代表香港將超過巴黎協議所訂的2030年增溫不超過1.5度的界線，擔心會引發海平面上升問題，屆時香港部分低窪地區有機會被淹沒。



低碳想創坊主席李智明指，香港必須在多方面的氣候行動改善表現，為實現《巴黎協議》目標做出貢獻，又批評明日大嶼的環評計算粗疏，應將相關資料一併考慮在內。