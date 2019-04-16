深水埗槍擊案　中槍男涉管有攻擊性武器保釋遭拒

深水埗鬧市街頭日前發生槍擊案，中槍的男傷者羅智群，被控一項管有攻擊性武器罪，今午(16日)由伊利沙伯醫院押送到九龍城法院提堂，暫毋須答辯，案件押後至5月7日，以待控方索取法律意見及進一步調查後再訊，被告申請保釋被拒，繼續還押看管。



被告羅智群(36歲)今午穿着醫院病人服出庭應訊，他被控於本月12日在長沙灣道241至249號桂祥大廈外，管有一支60厘米長的鐵通，意圖作非法用途使用。



控方披露案情，指被告雖持雙程證，但在香港是一名非法釣魚機檔口負責人。案發前一兩天，被告跟一名楊姓男子發生金錢糾紛，案發日晚上10時許，被告與另外3人到案發現場，用鐵通襲擊楊的左手臂一次，楊受襲後便拿出疑似手槍向被告發射，令被告右上臂中傷。楊並無表面傷痕，隨即離開現場，被告自行求醫及被捕。



控方指，有閉路電視鏡頭影到事發經過，事後被告手臂留有一厘米長的傷口，他出庭前已動手術，傷口上鐵碎片已被移走。基於案情嚴重，被告在港無固定居所，案中仍有在逃人士未被尋獲，因此反對被告保釋。



辯方提出以現金1萬港元，及由被告一名香港居民朋友提供的1萬港元人事擔保申請保釋，辯方指被告祖籍湖南，在內地經營食肆，惟生意多年來虧損。被告與前妻育有一名5歲兒子，他跟前妻已沒聯絡4至5年。裁判官最終拒絕被告的保釋申請。