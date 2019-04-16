粵港澳雷霆19殺到　黑幫選舉年前夕加強掃黑

中央政府早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，據知香港警方反黑行動亦要配合內地的反黑部署，代號「雷霆」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動預料今年6月開展。據了解，由於今年「黑幫選舉年」料掀起黑社會組織內鬥爭上位，加上近日西九龍黑幫氣燄盛，警方有組織罪案及三合會調查科已部署歷來最大規模行動針對本地黑幫，打擊恃惡橫行的黑幫中人。



粵港澳三地近年每年年中都會展開為期數月的「雷霆」行動，有關行動是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動和跨境罪行，以及堵截犯罪份子的收入來源。消息稱，今年「雷霆19」行動，預料今年6月開展。香港警方配合粵港澳掃毒除黑行動，O記聯同反黑組及刑事情報科聯合掃蕩黑勢力，連續數月在各區打擊涉及黑幫的犯罪活動，尤其是販毒及賭博罪行。



消息稱，活躍於香港的黑幫主要有5個，其中3個黑幫的「坐館」會於今年內換屆。由於正值「選舉年」，有指有關黑社會組織內的不同頭目，為「上位」展開內鬥圖擴充勢力，近日已引起多宗嚴重傷人案件，警隊高層已下令O記部署歷來最大規模、代號「犁庭掃穴」反黑行動。



O記本周日(14日)已聯同警察機動部隊、西九龍總區及油尖警區反黑組等，派出大批探員到尖沙咀區內，針對疑由黑社會操控、涉及毒品活動的樓上吧等娛樂場所「掃場」進行巡查。據了解，是次大規模反黑行動預期將一直持續至今年暑假，而O記如有行動需要，可安排刑事情報科及財富調查組等配合，期間並將會展開「雷霆19」行動，配合內地的打黑工作。