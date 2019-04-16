外傭重病即炒普遍　議員斥港府濫用醫護善心

早前有菲傭患癌即炒、險無錢醫病的事件引起社會廣泛關注。醫學界立法會議員陳沛然今日(16日)在立法會明言，其親身經歷是外傭一旦患重病，後果便是「即炒」遺棄在醫院內，要由一眾醫護「包底」，「勞工處、醫管局唔理，佢(外傭)轉咩身份唔緊要，最終都係我哋醫、醫、醫，直到搞掂佢為止。」有議員則指，香港醫護有人道精神卻不幸遭港府濫用，最終成為現今令香港羞恥的狀況。



近期網上有人發起眾籌，為確診子宮頸癌的菲傭Allas籌募醫療費，原因是她患癌後遭僱主即炒，無法再以本地居民的身份到公立醫院接受診治。立法會人力事務委員會今午討論外傭享用醫療服務的事宜，多名立法會議員均指，香港現時聘請逾39萬名外傭，應肯定她們對香港貢獻，其中，議員邵家輝指，現時很多20至30歲的市民是由外傭湊大，對外傭有一定感情，認為她們如來港後不幸患重病應給予治療，同時亦理解並非所有聘請外傭的家庭有能力應付有關醫療開支，最簡單的做法是為她們購買醫療保險，「我個人認為要畀嘅，咁政府咪畀條數出嚟，一齊去傾囉！」



聘用外傭的另一議員姚思榮亦指，購買醫保的費用2年只是數百港元，不明白勞工處為何不規定僱主要為外傭購買醫保，「個勞工病到五顏六色又唔肯睇醫生，仲影響啲屋企人啦！」促請對方作出檢討。



不過，勞工處副處長(勞工事務行政)李寶儀未有回應會否檢討強制外傭購買醫保一事，僅指合約期內，不論是否工傷，僱主須向外傭提供免費的醫療，又指不強制僱主為外傭購買醫保，是因應家庭狀況各有不同。