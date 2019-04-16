政Whats噏：楊政龍教路　創業要考慮發展空間

呢個年代嘅年輕人，好多都唔想打工，想自己創業，但冇乜經驗就好容易損手收場。百川匯主席兼香港國際創客節2019籌委會主席楊政龍(Alex)，今日(16日)出席創客節啟動禮暨創科論壇時，就講起希望活動令一班初創企業同投資者有機會聚埋一齊，又有啲已經成功嘅初創公司分享經驗，幫下一班初創企業咁話。佢又教路，一啲有心創業嘅後生仔，要揀啲自己鍾意又熟悉，加上發展空間大嘅嘢去做咁話。



Alex話，自己雖然冇喺外面創立一間新公司，但亦有喺公司做一啲新發展，例如電競、共享空間等，某程度上都係一種創業，以電競為例，其實都係一種娛樂，電競嘅瀏覽量一向好高，佢亦將旗下嘅電競選手當藝人咁管理，仲會幫佢接廣告，可見電競同娛樂相輔相成，所以創業唔好淨係考慮自己嘅喜好，發展潛力都好重要㗎。



講起創業，另一名創客節籌委會主席鄧耀昇就講起，自己喺一個初創營商培育計劃中做最後階段嘅評審，其中一個主要嘅評審準則，就係睇吓參加團隊有幾大熱誠，有時參賽團隊嘅概念都會類近，不過參賽團隊嘅經驗有分別外，另一個勝負關鍵在於佢哋有幾大決心去做好件事，以攞到資金。



出席今次啟動禮嘅嘉賓仲有創新及科技局副局長鍾偉強、政治助理張曼莉、立法會議員劉國勳同容海恩(Eunice)。Eunice講起同老公袁彌昌平日都會一齊打機，不過老公就打得叻過佢，因為嗰個遊戲係有關一套卡通片，老公細個睇過，知道用咩武器。被問到如果阿女大個要打機，咁點算呢？Eunice就話，可能會買定啲阻隔有害光線嘅眼鏡畀佢，等佢唔好整傷眼喎！