憂香港淪逃犯天堂　團體發起聯署撐修例

去年2月一名港男涉嫌在台灣殺害女友後返港，政府為此建議修訂《逃犯條例》，並已交立法會進行首讀及二讀。團體「萬人同聲撐修例公義組」今日(16日)發起護港安全撐修例大聯署，徵集不同界別市民支持修例，團體強調已全面研究政府的修例草案，認為符合人權保障原則，法律理據充分，若有刑事罪犯逃到香港，香港必須有適當的法律基礎處理，故發起聯署，以免香港淪為「逃犯天堂」。



召集人兼發言人黃英豪指，聯署是表達原則性的支持，修例具體如何落實或有很多方式，可交由立法會審議，重申支持修例是冀長遠堵塞漏洞。他指，修例是以個案形式處理，參考外國實施了超過30年的做法，加上政府和法院均有移交逃犯的經驗，有足夠法律依據，認為有就移交作雙重把關，呼籲市民放心。



副召集人陳勇稱，台灣殺人案證據確鑿，疑犯亦在香港高等法院承認殺人，可惜目前香港沒有法律可以處理，導致疑犯逍遙法外。他指世界各地的法庭對殺人標準一致，應盡快完成修例，而日後移交逃犯有法庭把關，若市民對法庭沒有信心，或許並不適合在港居住。



另一副召集人吳秋北對於有人將事件政治化感遺憾，指修例是針對刑事犯，被指用來對付政治犯是無稽之談，而修例只適用於作奸犯科的人，不涉及普通市民，批評反對修例的人是與逃犯同流合污。