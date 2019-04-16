律政司包庇黎智英等佔中黑手　摧毀香港法治精神

違法佔領行動案(佔中)9名被告早前被定罪，隨即有傳包括壹傳媒黎智英在內的其餘39名佔中搞手或會被「放生」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興質疑「放生」消息來自律政司，指黎等其他佔中搞手的違法行為人所共知，炮轟律政司黑箱作業，縱容包庇佔中搞手，有違法治精神，間接導致港獨勢力抬頭。王直指律政司日後是依法維護香港法治和國家安全，抑或縱容港獨等亂港分子，是否檢控黎等人將是試金石。



王國興表示，近日有政府部門發放「試探性的氣球」，稱檢控完早前被定罪的佔中案九被告後就「收兵」。王質疑發放該消息的是律政司，不滿律政司意圖「放生」包括黎智英在內的其他佔中搞手。王指，黎是佔中最大金主，而黎與天主教香港教區退休主教陳日君及民主黨創黨主席李柱銘等佔中搞手，在佔中期間於金鐘的違法行為人所共知，他們與早前被定罪的9名被告是同犯，炮轟律政司企圖不控告黎等人，是隻手遮天、黑箱作業。



中聯辦主任王志民近日指香港市民要為佔中所造成的社會傷害「埋單」，但帶頭犯法者至今對罪責沒有一點悔意和承擔。王國興直斥造成公義遲遲不來的原因正是律政司對佔中搞手縱容包庇，不滿律政司在未有審訊前即向外「放風」，意圖不再跟進，做法有違司法公正，猶如摧毀法治這個香港核心價值。王反問律政司，為何不讓法庭為黎等其他佔中搞手進行審訊，認為「有罪無罪、罪輕罪重，都應該留待法官處理」。



近年港獨勢力抬頭，更引發旺角暴亂等惡行，王國興指，港府未有及時檢控違法佔中人士，間接助長了犯罪份子的氣燄，令這班人夠膽高喊香港獨立，甚至參選立法會和區議會，嚴重威脅社會及國家安全。律政司到底是依法維護香港法治及國家安全，或是縱容港獨等亂港分子搞亂香港，會否控告黎智英等人就是試金石。



另外，王國興亦批評以公帑營運的香港電台，在佔中案9被告審訊前及審訊之後，製作節目將其中一位被告塑造成英雄，質疑港台將違法行為包裝成為民請命是意圖影響法庭判決，直斥港台應改名為「講錯電台」，促請有關政府部門跟進。



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律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/

