壯陽藥Blue M含未標示受管制成分　衞署籲勿用

一款壯陽產品「Blue M」被發現含有未標示及受管制的成分，衞生署呼籲市民，切勿購買或服用。該壯陽產品每盒產品均有二粒口服膠囊及一包濕紙巾，化驗結果證實濕紙巾樣本含有《藥劑業及毒藥條例》(《條例》)(第138章)下的第1部毒藥「利多卡因」，而一個口服膠囊樣本亦含有另一種第1部毒藥「昔多芬」。衞生署正繼續調查。



署方跟進市民投訴，取得上述產品樣本供政府化驗所化驗。根據檢驗結果，衞生署與警方今日突擊搜查旺角一間零售店鋪。行動中，一名26歲女子因涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被拘捕。



衞生署指「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，須在醫生指示下使用或由註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方售賣。「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、暈眩及暫時性視力模糊。它可能和某些藥物(例如治療心絞痛的「硝酸甘油」)產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，對有心臟問題的病人尤甚。「利多卡因」則為局部麻醉藥，可引致過敏反應。