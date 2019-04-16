政Whats噏：區議員開會爭拗　龐愛蘭搵家規應對

不時會有議員因為立場問題喺議會內爭拗，有時候疊晒聲真係好難處理。好似2月底沙田區議會轄下嘅發展及房屋委員會上，有2位區議員為噪音問題嗌交，委員會主席龐愛蘭(Scarlett)今日(16日)講番件事，坦言當日真係好嘈，覺得大家都係成年人，應該要冷靜吓，後來佢仲搵到「家規」，下次可以趕佢哋出場應付咁話。



回帶當日委員會會議，議員許銳宇話有組織成日搞歌舞表演活動嘈到街坊，要求房屋署正視問題，議員黃宇翰就話已有法例規管唔使再討論，兩人講講吓變咗鬧交。Scarlett話，當日喺兩人嘈交期間，曾經向助理民政專員查詢，到底有冇規定可以趕議員出去？當時專員擰頭歎冇，話得立法會先有。



Scarlett隨即宣布休會5分鐘，期間攞起份《會議常規》刨書，結果畀佢搵到可以趕議員出去嘅依據，笑言自己差啲成為首位趕人走嘅區議會委員會主席，好在當時休完會返嚟，2位當事人已冇事喇！如果當時Scarlett趕議員出場，會唔會畀佢哋入返去？佢就話會，因為趕出去都只係想佢哋平心靜氣諗吓先，啖氣過咗咪得囉！