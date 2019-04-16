政Whats噏：郵輪碼頭闢地泊旅巴　最快下月啟用

內地旅客逼爆九龍城、土瓜灣一帶經常被詬病，上星期終傳來好消息，政府正研究使用啟德郵輪碼頭旁邊嘅公眾碼頭分流觀光船旅客。據了解，項目由商務及經濟發展局副局長陳百里負責協調，已拍板借用碼頭附近擬建水上活動中心嘅用地，暫轉為臨時停車場畀旅遊巴停泊，預料最快下月可啟用。



目前全港只有10間專門接待內地團嘅酒樓，當中以土瓜灣佔最多有5間，所以每日有逾5000團客排隊去該區用餐，逼爆行人路激發民怨，導致地區人士醞釀推動「限客令」。及後香港旅遊業議會就成立「內地來港旅行團地區協調小組」，商討疏導分流方案和人流管理措施，殊不知就爆出小組提議，額外分流旅客去紅磡碼頭上落觀光船，再次激起該區反彈。



之後多名九龍西立法會議員及區議員同旅議會斡旋，話九龍城、土瓜灣已塞爆旅客，再塞人就肯定唔得，建議要分流就去郵輪碼頭，唔好再塞落民居，旅議會終撤回方案。消息指，旅遊業界唔想將人分流去啟德郵輪碼頭，認為嗰度無足夠配套，啲客食飽飯又要車出去上船好麻煩，而旅遊界立法會議員姚思榮就做中間人，鼓勵業界做啲嘢回應市民，唔係一味將問題白熱化，大家乜都唔使做，業界先決定應議員訴求，叫商經局諗計分流去郵輪碼頭。



知情人士透露，郵輪碼頭上落船嘅設施太高，唔適合畀觀光船用，政府先決定借用公眾碼頭，同埋因為郵輪碼頭嘅管理公司唔肯開放車位畀旅遊巴用，聲稱有船泊岸就唔夠用，所以要整個臨時停車場，「都唔知點解當初份合約寫到咁蠢」，政府冇法要求開放車位，個碼頭冇船又冇客，咪成個鬼城咁，嘥晒啲地。



旅客逼爆地區係老問題，九龍城區議會喺上屆已討論，可唔可以將旅客分流出去郵輪碼頭，區議員兼立法會議員梁美芬亦曾聯同航運交通界議員易志明提出建議，放條浮橋就可以畀旅客上船，但要年花300萬港元，政府唔肯孭數，遂令方案「流產」。查實如果政府能夠更具前瞻性，一早洞悉問題並着手做嘢，就唔會激起咁多民怨喇！