「醫健通」存百萬人病歷　帳戶設密碼保私隱

醫健通是全港性電子互通平台，允許公私營醫療機構獲病人同意後，互通病人的電子健康紀錄，病人毋須再作重複檢查和治療。有執業西醫表示，因系統涉及病人私隱，醫生都會妥善保管自己的「醫健通」帳戶，欲登陸醫健通帳戶，需要輸入用戶名、用戶密碼以及從保安編碼器獲取的6位數字密碼，缺任何一樣都無法登入系統，醫護專業人員在獲病人授權查看其電子健康紀錄時，病人亦會收到手機短訊提醒，安全性較高。但仍建議醫護專業人員勿將帳號及密碼告知他人。



醫健通2016年3月推出，至今年4月中已突破100萬名市民登記，開設帳戶的醫護專業人員更超過4.7萬名。專科醫生李明佳表示，欲登陸醫健通帳戶，需要過三關，同時，醫護專業人員在獲病人授權查看其電子健康紀錄時，病人亦會收到手機短訊提醒，有助監察。李指，除醫生外，護士亦可申請「醫健通」帳戶，但權限不同，他強調，電子健康紀錄或涉及精神病、性病等敏感資料，建議醫護專業人員勿將帳號密碼洩露他人，自行保管保安編碼器。



家庭醫生關嘉美則表示，因擔憂病人私隱外洩的問題，她雖有醫健通帳戶，但更常以口頭方式詢問病人過往健康紀錄。她亦認為醫療診所職員流動性大，若醫生將「醫健通」帳戶交由職員處理，不排除對方「自把自為」，強調醫生須對自己的帳戶負責。根據《個人資料(私隱)條例》，在未獲授權而取覽電子健康紀錄所載的資料或資訊的人士，一經循簡易程序定罪，可處以罰款10萬港元。