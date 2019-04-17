探射燈：社福政策亂　削長者綜援招怨

福利事務劣迹斑斑，收緊申領長者綜援門檻惹狠批。政府今年2月1日起，把長者綜援合資格年齡由60歲提高至65歲，雖然政府補鑊設「就業支援補助金」，鼓勵高齡人士就業，但其後又突宣布長者拒求職便會扣減200港元，備受多方抨擊，最終在飽受壓力下2度跪低，暫緩扣錢安排。



港府於今年1月7日突然宣布，由2月1日起收緊長者綜援的申請門檻，由現時60歲上調至65歲，並調整長者綜援每月至3585港元，介乎60至64歲的綜援申請者，則只能領取2525港元「成人綜援」，金額減少1060港元。



事件在社會上引起強烈反響，特首林鄭月娥其後於1月17日，急急約見建制派議員，並於翌日宣布「補鑊方案」，為60至64歲的健全申領綜援人士發放「就業支援補助金」1060港元，正好是單身健全長者與單身健全成人綜援標準金額的差額，惟受助人將失去醫療護理、牙科保健、平安鐘費用等19項特別津貼的申領資格。



但1周後，社署又突宣布，60至64歲綜援申請者如不參與自力更生綜合就業援助計劃，將會被扣減200港元，又指即使表示參加，若連續不與社工會面3次，亦會被扣減200港元。

惟至1月28日，事情突然出現變化，勞工及福利局局長羅致光宣布暫緩有關扣錢安排。換言之，政府就收緊長者綜援年齡門檻一事，在不足1個月已2度「跪低」。