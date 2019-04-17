探射燈：資助基層換數碼電視　議員憂混亂再成惡政

政府早前宣布，模擬電視將於明年底終止廣播，18萬戶將連「雪花畫面」亦無法接收，政府計劃透過關愛基金資助受影響住戶購買電視機。不過，有議員擔心送數碼電視計劃成為4千港元關愛共享計劃的翻版，變成擾民惡政又一新例。



模擬電視廣播終止後，預計18萬戶受影響，當中16萬為低收入人士及長者，當局正考慮透過關愛基金邀請非政府機構，資助有關住戶加裝機頂盒或更換數碼電視。立法會資訊科技及廣播事務委員會早前討論有關事宜，有議員明言擔心屆時會再出現亂象，直指「政府派親嘢都造成混亂、擾民」，促請政府推出計劃時，做到精簡明確，勿成擾民惡政。有議員更擔心，若行政程序過於繁複，會出現「妹仔大過主人婆」，即行政費較購買電視機的成本更高。



商務及經濟發展局回應指會與關愛基金討論計劃細節，料今年底推出，讓受影響住戶有約1年時間換機，以免出現短時間一窩蜂換機造成環保問題，又指現時大部分模擬電視用戶均屬長者及低收入家庭，認為更換電視會更方便長者操作，是更貼心的做法，又表示會提供一條龍服務，包括換機、調校頻道、回收舊機及保養。