探射燈：派錢官僚離地思慮不周　安排亂龍全城狂插

港府官僚，派錢安排極混亂，致天怒人怨！現屆政府推出多項小恩小惠措施，希望藉派糖紓減市民怨氣，惟措施「未息民怨，先惹眾怒」。其中，4千港元關愛共享計劃甫出台便出現手續繁複擾民、表格不足等「蝦碌」亂象，政府需7日內2度「跪低」補鑊；至於1月起實施的公共交通費用補貼計劃，更因為要收回公務員補貼，隨時出現核數行政費比補貼高的情況。立法會議員狠批政府思慮不周，推出計劃前未有考慮實際情況，令「派錢都變擾民」。



去年本港創下破紀錄的逾1萬1千億港元財政儲備，惟財政司司長陳茂波於財政預算案中堅持不全民派錢，遭市民狠批「守財奴」，「全民派錢」之聲不絕於耳，多個政黨更威脅否決預算案。在各界激烈反對下，約1個月後陳終於跪低，宣布推出4千港元選擇性派錢的「關愛共享計劃」。政府推算，整個計劃受惠人數達280萬人，涉款約111億港元。



計劃籌備近1年，於今年1月21日正式開始在各區民政諮詢中心、在職家庭及學生資助事務處派表，市民亦可到職津辦的網頁下載表格。不過派表首日即亂象叢生，除熱線電話冧檔外，多區民政諮詢中心包括黃大仙、旺角、大埔等半日派罄申請表，全日共有16個地區曾出現申請表派罄的情況，令不少長者撲空而回，有中心職員更要求市民自備白紙才能印表，變相是「要攞錢先備紙」。



除申請表不足外，計劃要求申請人遞交多項資料包括銀行戶口及住址證明等，部分市民因無法提供資料而「有錢無得攞」。政府於1月23日晚上先「跪低一鑊」，宣布多項改善措施，包括申請人毋須遞交住址證明、郵資不足獲政府「包底」及加印100萬份申請表。及至1月29日，財經事務及庫務局再宣布，增加逾200個收表地點，包括房屋委員會轄下各區屋邨辦事處，7日內2度跪低。



不過，計劃2度補鑊後，仍然問題多多。市民若沒有以個人名義開設的銀行戶口，本來須親身前往觀塘職津辦領取現金支票，再到銀行兌換現金。政府其後擴大領取支票的地點至長沙灣、旺角及啟德的3個分區辦事處。惟4個領支票點全在九龍區，漠視港島、新界區市民需要，4個辦事處亦難以應付數10萬名市民需要。另外，當局早前表示已收到逾270萬份申請，惟當中僅向約170萬申請人發出確認通知，其餘約100萬個申請仍未處理，目標在年底前才能處理所有申請。



關愛共享計劃蝦碌百出，本年1月正式推出的公共交通費用補貼計劃亦不遑多讓。該計劃列明，市民每月公共交通開支若超過400港元，超出金額的25%可獲政府補貼，以每月300元為上限。計劃出台後，公務員事務局指示各部門嚴格區分公務及私人行程車資，以免出現既報銷公務交通費，又獲交通補貼的雙重福利問題。惟有公務員團體反映，同事可能因擔心被指「博懵報數」而反覆核數，變相加重工作量，部門的行政工作亦會大增，處理和核實員工申報個案的行政費隨時比補貼金額更高。



立法會議員柯創盛表示，今次派錢的安排令人失望，一系列補鑊措施反映政府事前未有周全考慮，「好多市民反映唔識填表，手續繁複拖慢成個申請過程」，直言「成個計劃令到市民對政府印象好差。」至於交通補貼計劃，柯認為本可惠及市民，「但計法太複雜，公僕都唔知點計。」再者，政府部門要處理和核實員工申報個案，當中需要一定的行政費，令計劃「煩上加煩」。



另一名立法會議員陸頌雄則批評，關愛共享計劃本來已是補鑊措施，推出後卻「愈補愈漏」，直斥政府過於官僚，矯枉過正，未有「貼地」考慮市民實際需要，終招致天怒人怨，「其實最好嘅方法就係人人有份，政府應該為派糖設立機制，之後再有同類情況，可以按機制簡化手續，令市民可以更快分享到經濟成果。」