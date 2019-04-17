怪責友人弄濕廁所　30歲髮型師唔開心上吊亡

一名女子今日(17日)凌晨1時30分報案，指其一名年約30歲男友人，於葵涌屏麗徑8號一理髮店內吊頸。救護員到場將昏迷事主送院搶救，惜證實不治。警方經調查後，相信事件並無可疑，正聯絡其家人抵院協助調查。



消息指，死者父親於半年前，租住上址一間一開四的店舖經營理髮店，事主以「炒散」形於上址工作及居住。事發前，數名男女友人到店舖探訪，期間，有人如廁時不慎將廁所弄濕，事主怪責該名友人，眾人離開後，其中一人收到事主WhatsApp指「唔開心，想死」，友人隨即折返店舖，並用鎖匙開門入內，赫見其上吊自殺。據悉，事主有情緒病紀錄。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

