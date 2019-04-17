恐送澳門服刑　劉鑾雄申覆核　高院6月處理

被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄，早前就港府修訂《逃犯條例》向高等法院尋求司法覆核申請許可，要求法庭頒發聲明確認政府有關修例並無追溯力，無權移交在修例生效前涉嫌犯法的人士。案件原本排期至今日作指示聆訊，但法庭顯示已改至六月進行司法覆核許可申請。



捲入澳門巨貪案的劉鑾雄及本港商人羅傑承，因涉嫌以二千萬元賄賂前澳門運輸工務司司長歐文龍，以獲取澳門樓盤「御海‧南灣」五幅土地批給，被澳門初級法院判行賄及洗黑錢罪成，判囚五年三個月。二人其後向澳門中級法院提出上訴，結果被裁定不成立，而中級法院亦再駁回二人對合議庭判決書提出的無效爭辯。不過，二人罪成後一直無到澳門，未有服刑。



保安局擬修訂《逃犯修例》及《刑事事宜相互法律協助法例條例》，一旦通過修例，若涉及三年以上監禁的罪行就可被移交，故劉、羅二人或會被移交到澳門服刑。



劉鑾雄本月一日透過律師就修例內容提出司法覆核申請許可，指若將他移交澳門是違反《基本法》及《人權法》關於人身自由、免被遞解出境、刑事罪無追溯力等原則，又認為如草案一旦被通過，便可能會即時出現無可逆轉的後果，造成嚴重損害。