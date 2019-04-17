東方日報A1：政府重申兩大原因　強調修例具迫切性

政府擬修訂《逃犯條例》如箭在弦，容許與其他沒有刑事司法互助協議的地區，透過一次性個案形式移交逃犯。被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄，早前要求法庭頒發聲明確認政府有關《逃犯條例》修例並無追溯力成為爭議。立法會有關法案委員會今日召開首次會議審議，政府昨日「企硬」表示，如涉及「根本性」的建議，例如要求移交逃犯不設追溯期，相信並非社會大眾能接受，換言之修例需具追溯力。



因應港男涉去年二月在台灣殺害女友後返港案件，由於兩地沒有簽訂司法互助協議，令疑犯未能在當地受到應有法律制裁，引發政府修訂《逃犯條例》。



而被澳門法院裁定罪成後一直未有到澳門服刑的劉鑾雄，入稟高院提出司法覆核申請許可，要求法庭頒發聲明確認政府修例並無追溯力。政府昨日重申修例兩個原因，第一是要有法律基礎處理台灣殺人案，其次是堵塞現有法律漏洞，強調修例有迫切性。



政府亦希望盡快修例，並指如未能做到與時間競賽，未能提供法律基礎移交逃犯，會出現大家不想見到的結局，但亦不等於修例工作要停頓，有關條例的審議工作會繼續。立法會《二○一九年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》委員會，截至前日有六十二名議員加入，委員會今晨召開首次會議。



政府表示，在立法會審議過程中，保安局及律政司都會認真聆聽議員意見，令修例工作盡快完成。不過，如涉及一些根本性的建議，政府恐怕未必能接受，例如沒有追溯期，即以前犯了法，逃到本港就不需要繩之於法，相信不是社會大眾會接受的修訂內容。



已加入有關法案委員會、盛傳會出任委員會主席的立法會議員謝偉俊表示，罪行有很多不同性質，認為是次修例可堵塞爭議較少的罪行，如謀殺、強姦、盜竊等人神共憤的罪行，而其他商業罪行在不同國家有不同定義，他以經濟學者張五常涉嫌在美國逃稅被美國政府通緝為例，直言︰「我們可先堵塞所有張子強，稍後再考慮張五常。」



另外，民主派廿四名議員昨發表聯合聲明，指是次修例爭議極大，預料法案委員會會出現激烈辯論，沒有可能在短期完成審議，認為政府應以解決台灣殺人疑犯的移交問題為本，而目前唯一方法是在今日法案委員會上確立以「日落條款」方式修例，建立到跨黨派共識。民主派又要求立法會主席批准在下周加開會議處理，並希望當局同時與台灣方面敲定移交安排，在月底前準備妥當。



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