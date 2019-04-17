Dr.東：棉花棒挖耳推入真菌　發霉可致耳膜「穿窿」

潮濕天氣來襲，容易發霉的豈止衫褲鞋襪，原來連耳朵都會「發霉」，最常見成因是不當清理耳朵，不少人以棉花棒或手指挖耳，增加真菌走入耳道的風險，經常洗耳等過度清潔行為，也會令耳道潮濕而助長真菌孳長。有耳鼻喉科專科醫生提醒，若耳朵持續痕癢多日，並流出污水，代表霉菌已悄悄繁殖，嚴重可堵塞耳道，影響聽力，甚至導致耳膜「穿窿」。



耳鼻喉科專科醫生黃漢威表示，耳朵發霉是外耳炎的一種，屬常見耳疾，由霉菌(真菌)引起，最常見是念珠菌及麴菌；除了經常游水的人容易遭真菌入侵耳道，不少人習慣沐浴後用棉花棒清理耳道或經常挖耳，這些棉花棒或指甲表面上潔淨，但可能帶有肉眼看不見的真菌種子。另一源頭是聽歌耳筒或耳塞，若疏於清潔，都是引真菌入耳的元兇。



勿以為經常清潔耳朵就可防止真菌感染，原來過度清潔一樣出事。黃指，耳垢猶如臉上的面油一樣，有滋潤作用，且可保護及抵擋外來細菌病毒，如果過度清潔，甚至用酒精滴入耳道當殺菌，反會將好的細菌一併清除，失去重要保護屏障。現時坊間有不少清洗耳道的生理鹽水產品，黃認為無需使用這類產品潔耳，因耳道經常「濕𣲷𣲷」反形成真菌溫床。



耳朵發霉會造成持續痕癢及流出污水，不少人以為是耳垢多造成，未加理會，直至真菌多至「開花」般堵塞整個耳道影響聽力，才會求醫。黃指，他幾乎每日都接獲一至兩宗個案，若延誤求醫，有機會令耳膜發炎，約百分之五的個案甚至會耳膜「穿窿」。



要治療耳仔發霉並不難，黃指，醫生先用顯微鏡確定真菌情況，然後用微型吸管將真菌吸走，再處方約七至十日抗真菌滴劑。他說，患者平均至少覆診多一次及用藥才完全「斷尾」。至於耳膜穿窿問題，九成個案在清除真菌後耳膜可自行愈合，恢復聽力。



黃又說，如果發現耳朵無故痕癢一周及流水，就要求醫。他呼籲市民勿亂自行購買坊間消炎藥，因大部分有抗生素成分，一來並不能對付真菌，二來會將好的細菌一併殺死，反助長真菌滋生，得不償失。沐浴後若耳朵入水，可以跳躍方式將水引導出來，避免使用棉花棒；他也不建議在美容店採耳，聽歌的耳筒也要勤加消毒，以免因衞生問題令耳朵發霉。



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