綠色先鋒：清徑行者　超馬跑手跑500公里執垃圾

郊野公園垃圾桶於前年全面「退役」，改由市民實行「自己垃圾自己帶走」，措施落實至今近一年半，成效如何？有本地超級馬拉松運動員上月一連5日化身「綠惜大使」，挑戰每日跑一遍全長100公里的麥理浩徑，為環保組織「綠惜地球」籌款之餘，同時兼任山徑清道伕，見識一下大家行山遺下的「junk迹」。



麥理浩徑共分10段，由西貢一直伸延至屯門，橫跨多個郊野公園，遠足籌款活動「毅行者」的最快完成紀錄都要近11小時。今次「清徑行動」需全走麥徑5次，足足500公里，連跑開國際超馬比賽的黃浩輝（輝Sir）都笑言不簡單，每日待在山上的時間長達15至16小時。「路程遠、起伏大、補給點少，仲要執垃圾！對體能有相當要求。」



為方便他跑山期間收集沿途垃圾，大會義工特別設計了2個以舊雨傘布縫製而成的輕型斜孭袋，惟他出發後發現根本不夠用。「垃圾數量太驚人，個半鐘已經塞爆2袋。」



談起山上垃圾的「盛況」，輝Sir指檢得最多的不外乎膠樽和用過的紙巾。「有啲係濕紙巾嚟，有纖維喺入面，留喺野外好難分解，仲好唔衞生，要帶多個夾去夾走。」他亦留意到麥徑不同路段出現的垃圾有很大分別──途經郊遊勝地大浪西灣的1至2段，可找到不少印有簡體字的食品包裝；3至8段屬熱門山徑賽事路線，則滿布能量棒和能量啫喱的包裝，他甚至見證垃圾原地「重生」。「我5日都行同一路線，有時早兩日執走咗，一場比賽後又出現番，沒完沒了。」最令他心痛的，是目睹有生物因而受害。「見過棵樹掛滿晒啲人隨手丟嘅紙巾，多到聖誕裝飾咁！有人更將外賣盒塞入樹幹之間嘅罅隙，點解行緊山會食外賣？」



眼見遍山垃圾固然令人氣餒，然而是次挑戰亦令輝Sir有不少意外收穫──途人的打氣說話、山上遇到的野豬、箭豬等小動物，成了他的心靈綠洲。「最驚喜係有位唔太熟嘅朋友，其中一日竟然嚟同我一齊行、一齊執垃圾，佢仲要啱啱返完通宵更！」朋友的加入和支持，讓他意識到有些事單靠自己一人無法成就，但每個人都有潛力號召更多人一起投入，互相影響和監察。他期望能藉今次挑戰，鼓勵公眾也嘗試落場「清徑」，親身感受保護郊野的重要性。「親手執過垃圾，就會明白呢個環境大家都有份用，繼而學識珍惜同保護。」



輝Sir收集垃圾後會作出分類和點算，並轉化為山徑垃圾調查的數據資料，籌得的款項亦會用作推動山徑保育教育工作。綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙（Vivien）表示，其他郊野公園的垃圾問題亦相當嚴重，「好似喺針山，我哋試過連摺櫈都執到。」她續指，山徑垃圾調查將同時收集另外11條本港行山徑的垃圾資料，包括種類和數量等，透過設立數據庫大規模分析山徑垃圾的整體分布，從而更有效率地推出政策，針對不同行山路線實踐源頭減廢。

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