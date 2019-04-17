移交逃犯修例正反團體爆衝突　立會保安分隔

立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會今日(17日)首次召開會議，支持及反對修訂《逃犯條例》的團體早上分別到立法會一帶示威，但因不滿示威地點安排而爆發衝突，需要立法會保安將他們分隔兩邊。



保衛香港運動及珍惜群組約30名成員，早上在立法會示威區支持移交逃犯修例。民陣及人民力量等反對修例的團體約30人，約8時現身立法會示威區外抗議修例，惹來保衛香港運動成員不滿，他們走出示威區阻止民陣等人行動，並批評反對派為何可以在示威區外行動，質疑立法會保安不公平。期間有人試圖以一支旗扑向他人，但被阻止，立法會保安其後將兩批人士分隔。



保衛香港運動及珍惜群組指，支持通過有關修例，認為可以堵塞現有法律漏洞，及早處理港人涉在台殺人後返港事件，將疑兇繩之於法，並強烈譴責泛民為反而反，將修例妖魔化。民陣召集人岑子杰則指，一旦條例通過後，香港未來法治及經濟將會被摧毀，冀民選的建制派議員按良心阻止條例通過。



此外，萬眾同聲撐修例公義組近50人，早上到政府總部外請願，支持移交逃犯修例，認為一名港人涉在台殺人後，逃回香港，但香港現有法例就無法追究，質疑香港是否變相成為「窩藏」罪犯的天堂，認為修例符合人權保障原則，法律理據充分，修例後能保護香港市民安全，令社會更繁榮穩定。他們將請願信遞交給保安局代表後離開。