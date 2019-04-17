拗足2小時泛民被指拉布　逃犯條例法案委員會未能選主席

政府擬修訂《逃犯條例》容許與其他沒有刑事司法互助協議的地區，透過一次性個案形式移交逃犯。《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會今早(17日)召開首次會議，隨即已出現「混戰」，議員就不同規程問題擾攘及作討論，最終會議由早上8時45分開始至10時45分，足足2小時仍未展開選舉主席程序，負責主席會議的民主黨議員涂謹申宣布休會。



保安局局長李家超事後回應指，對法案委員會首次開會未能選出主席感到失望、遺憾、心急，促議員無論有不同意見亦應盡快於員內討論清楚，理性交流，令台灣殺人案疑犯面對法律制裁。他又指，逃犯條例修例若採用「日落條款」方式，即以後每次有類似案件都要展開法律程序，效率成疑。



委員會有62名立法會議員加入，會議原先選出主席。主持會議的涂謹申稱，要確認名單故逐一讀出議員姓名，惟另一議員區諾軒指涂講錯張國鈞的名字為「張國昆」，要求糾正，期間議員林卓廷又插咀說了一句「昆人」，區諾軒又再指林冒犯性言詞，要求對方收回。自由黨張宇人質疑有議員拉布，而民建聯蔣麗芸後來亦引述張國鈞指不介意名字被讀錯。



之後毛孟靜提出，對是日開會安排有很大疑慮，認為過於倉促，認為違反一貫慣例，要求秘書處解釋。李慧琼質疑涂有否權力處理該問題，涂就隨即指要先討論李慧琼的質疑，並讓有意發言的議員逐一發言，引起建制派議員不滿。期間郭偉強批評涂謹申「唔好扮垃圾，畀返少少尊嚴自己」，涂認為其言論冒犯了他，要求對方收回但郭拒絕，涂於是請郭離開會議室。



其後涂又聲稱為免做錯決定引致訴訟，需暫停會議考慮立法會法律顧問等提出的法律論據。會議一度在10時許暫停了半小時，惟恢復會議後已接近10時45分的會議結束時間，涂表示選舉主席程序不能在今天內完成，故須另擇日子再選主席，之後宣布休會。



郭偉强在場外表示，覺得自己所做的正確，批民主派是欺世盜名的政棍，是立法會之恥、擾亂秩序、罔顧《逃犯條例》的重要性、蔑視對犯罪之人繩之於法，工聯會麥美娟則質疑，涂主持會議的手法明顯是拉布。