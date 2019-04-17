皇崗口岸跨境旅遊巴撞毀多車　港司機受傷

深圳皇崗口岸周三（17日）上午發生一宗嚴重車禍，一輛跨境旅遊巴疑因失控，撞向入境海關檢查出入口，橫掃多輛私家車，一名香港司機受傷。從東網讀者提供的短片和照片所見，事故中有司機被困私家車內，有消息指事件中至少1人受傷，至於肇事原因仍待確定。



事件導致通關一度出現車龍，但東網記者中午抵達皇崗口岸時，現場經已清理，但仍被圍封。到下午車流增多，車龍長逾百米。



東網上午接獲多名讀者報料稱，一輛掛有中國及香港車牌的跨境旅遊巴，在香港通往深圳的安檢通道，撞上至少2輛私家車。畫面所見，一架灰色七人車的車尾被撞，另一架黑色七人車則被夾在旅遊巴及柱躉之間，車身嚴重毀爛，司機被困於車廂中，傷勢未明。事發後大批警員到場，惟事件起因未清楚。



另有讀者提供最新片段顯示，有消防員已趕到對被困的七人車司機搶救，現場亦有救護人員及擔架床戒備。



就深圳皇崗口岸車禍一事，香港入境事務處(入境處)已即時主動與香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處(駐粵辦)聯絡以了解情況，入境處已聯絡當事人提供適切意見及可行協助。駐粵辦亦已派員抵達醫院探望傷者。入境處及駐粵辦會繼續與當事人及家屬保持密切聯繫，並積極跟進及按當事人和家屬意願提供一切可行協助。