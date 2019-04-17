審計署：政府停車場有「死車」霸位11年　運輸署懶理

香港公眾泊車位短缺長期困擾駕駛者，審計署署長今日(17日)發表新一份審計報告，批評運輸署對政府多層停車場管理不善，有被棄置的車輛佔用泊車位逾11年竟未獲移走。另政府停車場內69%有電動車充電器的泊位，被非電動車佔用，令電動車「有位冇得泊」。



截至去年12月31日，運輸署共管理11個政府多層停車場，共提供5547個泊車位。審計署發現運輸署就移走棄置車輛的跟進不足，令停車場的泊車位被長期佔用。截至去年11月12日，在5個政府多層停車場中有13輛棄置車輛，而截至同年12月31日，該13輛棄置車輛中，其中10輛被棄置的時間由超過1年至11年不等。



環境保護署負責在部分現有的政府停車場提供電動車輛充電設施。截至去年9月30日，11個政府多層停車場中，有8個停車場在275個泊車位中，提供合共321個電動車輛充電器。審計署認為鑑於領牌電動私家車的數目大幅增加，由2013年12月的314輛增至去年9月的10,660輛，政府應探討需要為餘下3個停車場安裝電動車輛充電器。



此外，審計署在去年11和12月實地視察該8個停車場時，發現在242個設有電動車輛充電器的泊車位中，有168個(69%)被非電動車輛佔用。審計署認為，政府宜考慮引入行政措施，以確保設有電動車輛充電器的泊車位可供電動車輛使用。



審計署又指，根據《2002年研究報告》，長遠解決泊車問題的其中一項措施是採用自動泊車系統。惟運輸署卻直至2018年，才委聘顧問進行先導研究，以確定發展設有自動泊車系統的停車場是否可行。先導研究完成後，設計和建造設有自動泊車系統的公眾停車場仍要等待數年。審計署批評運輸署有需要加強有關工作。