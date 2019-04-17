審計署：綠化管理不足　大批樹木未按總綱圖栽種

審計署署長今日(17日)發表第72號報告書，批評政府耗資逾7億港元推展綠化總綱圖，惟管理方面有多處不足，例如大量樹木和灌木未能按綠化總綱圖的工程合約，在可選種植區內栽種，大部分重點種植位置均沒有栽種主題樹木等。



截至2018年12月，土木工程拓展署制訂了11份市區綠化總綱圖和9份新界綠化總綱圖，制訂和推行綠化總綱圖的開支7.3億港元。其中市區綠化總綱圖的短期綠化措施分3期在2011年6月或之前完成，合共種植約2.5萬棵樹木和510萬棵灌木。



審計署指就市區第三期的工程合約而言，有45%樹木和16%灌木完全沒有在可選種植區內栽種。至於在新界東南及西北工程合約方面，有42%樹木和26%灌木未能在可選種植區內栽種。未能在可選種植區內栽種原因是有地下公用設施和反對意見，以及需要配合工程項目。審計署建議政府制訂綠化總綱圖時，提出更切實的種植地點。



綠化總綱圖的綠化主題會透過識別為重點種植位置的主要種植區展現出來。惟審計署留意到，新界東南沙田和西貢的2份綠化總綱圖列出合共23個重點種植位置，當中10個，即43%的重點種植位置沒有推行綠化工程，並且只有2個，即9%重點種植位置栽種了主題樹木。審計署建議政府為主題樹木訂定目標種植率，以便更充分展現綠化總綱圖為各區訂定的綠化主題，並在推行綠化總綱圖時致力達到目標種植率。