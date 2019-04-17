審計署：勞工處直接轉介跌45%　招聘會成功個案平均得3宗

審計報告發現勞工處提供的就業服務，在登記求職人數、工作轉介次數及直接轉介就業個案均減少，其中登記求職人數少7成，直接轉介就業個案亦跌4成半。同時，在2016年至18年舉辦的地區性招聘會每場平均面試次數亦不多，平均就業個案只有3宗。審計署指，數據反映求職人士需要已變，勞工處需全面檢討相關服務。



審計署分析了2008至17年期間香港失業人數和勞工處已登記求職人士數目，發現失業人數減少了3.6%，而勞工處已登記求職人士數目則減少70.8%，顯示可能愈來愈多求職人士選擇不向勞工處登記，他們或使用其他渠道搵工，或直接向僱主應徵。



審計報告又分析2014至18年間勞工處為登記求職人士安排工作轉介情況，發現直接工作轉介總數由131,869次減至72,515次。該處13個就業中心的訪客數目，亦由2016年的381,762人減至18年的312,412人，下跌18%。審計署指，勞工處雖然匯報2017年有154,222宗就業個案，但不經勞工處轉介而直接向僱主應徵的佔94%，直接轉介個案只得6%。