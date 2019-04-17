審計署：民安隊使突280萬　22.5%隊員服務時數未達標

審計署今日(17日)發布衡工量值報告，批評民眾安全服務隊管理不善。報告指2016至2018年間，每年未能達到30小時最低服務要求的民安隊隊員分別有600多至700多人，佔該隊平均實際人數18.7至22.5%，且更分別有7至8.1%的隊員完全無提供服務。此外，每年分別有逾800名隊員未達每年30小時最低單位訓練要求，佔平均實際人數分別23.9至24.5%，完全無參加訓練者分別有8至9.5%。



此外，2017/18年度民安隊開支達1.122億港元，較政府就民安處核准的撥款1.094億港元超出280萬元。而截至去年9月底，逾期未收欠款有11.19萬港元，當中62%涉及314宗民安隊隊員或少年團員未交還制服及裝備，而截至去年10月底，該314宗個案中53%欠款逾6年，審計署批評民安隊跟進有延誤。



報告並指出民安隊多項問題，包括2017及18年每名隊員訓練及服務時數平均為186及166小時，惟有3人卻獲編配每年逾1500小時的訓練及服務，指民安隊需盡量避免只編配給一小撮隊員。民安隊於2014至18年招募了1351名新隊員，但26%完成入職訓練前已退出。而民眾安全服務少年團去年有37%訓練課程需延期、少年領袖及高級少年領袖空缺比率逾90%等。