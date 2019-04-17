審計署：環保署5年不聞不問　基金資助項目進度唔清楚

政府提供「環保基金」資助本地非牟利機構加強環境和自然保育的教育及研究工作。惟最新一期審計報告發現，截至去年9月，有15%獲環保署批出的環保基金資助項目已獲批逾1年仍未展開，其中一個獲批項目，環保署5年間無跟進過進度，令撥款長時間被鎖。



報告又指，資助項目年期不宜太長，如不應超過3年。不過至去年9月，有47%已批項目展開逾4年還未完成，其中一宗未完成項目較預定完成日期遲了5.5年，屬重大延遲，但環保署無跟進，因而不清楚該項目進度。



此外，同期有303個已完成的環保基金資助項目帳目未結算，當中61%已完成逾1年。未結算原因各有不同，例如獲資助機構無提供完整和清楚證明文件證明相關開支和項目推行情況令人滿意。曾有獲資助機構再三追問項目結算進度，最終資助機構完成提交報告書後約4年環保署才確認完成，並將最後一期款項發放給該機構。



審計署建議環保署要密切監察環保基金資助項目的展開和進度，並採取措施以確保項目的展開和完成沒有不必要的延遲，亦應迅速採取行動處理項目帳目結算工作。