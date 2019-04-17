審計署：藝術節入座率計埋贈票　促藝協向康文署澄清

最新一份審計報告指，獲政府贊助的非牟利機構香港藝術節協會有限公司(藝協)，需要改善匯報入座情況，例如計算入座率時不應計算贈票，以往計算入座率時又會將出席其他節目的觀眾計算在內。審計署認為，藝協需向康文署澄清購票觀眾和入座率的定義。



根據藝協與康文署簽訂的《資助及服務協議》，購票觀眾人數應剔除所有贈票。然而，藝協匯報2018年第46屆香港藝術節的購票觀眾人數為105,034人，當中包括708張給予新聞媒體和嘉賓的贈票。審計署認為，購票觀眾人數不應包括贈票；扣減之後，香港藝術節購票觀眾人數應為104,326人，扣減後仍可達到72,000名購票觀眾指標，而藝術節目入座率應為91%，而不是92%。



不過，審計署亦發現，在104,326名購票觀眾人數中，亦包括2960名並非出席香港藝術節藝術節目的購票觀眾，而是「加料節目」的購票觀眾。《資助及服務協議》沒有指明匯報購票觀眾人數時，應否包括香港藝術節藝術節目以外節目的觀眾，審計署認為把這批人計算在內未必恰當。