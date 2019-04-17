審計署：中華廚藝3成課程收生率未爆　部分課程無人吼

審計署署長發表最新一份報告指，職業訓練局轄下的酒店及旅遊學院、中華廚藝學院的收生率不達標，而國際廚藝學院部分課程則出現超額收生，惟該學院原本在2017/18學年開辦的「廚藝科學高級文憑」課程則因收生不足而取消。



報告指，酒店及旅遊學院、中華廚藝學院的22項全日制課程中，有7項即32%的收生率低於100%，分別由0%至77%不等，而在6項兼讀制課程中，有1項即17%的收生率為44%。



在2016/17學年，國際廚藝學院開辦的全日制高級文憑課程、全日制文憑課程、全日制證書課程和兼讀制證書課程的收生率，分別為143%、107%、164%和111%。在22項全日制課程中，逾半課程的收生率高於100%，由106%至207%不等。而6項兼讀制課程中，一半的收生率高於100%，由107%至120%不等。審計署指，超額收生可能影響教學質素。



另外，國際廚藝學院原本在2017/18學年開辦的「廚藝科學高級文憑」課程，收生名額為60個，最終只有13名申請人以此作為第一選擇，因此學院院長及學術總監決定不開辦課程。