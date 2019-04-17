心盲無明！九巴屋宇署廉署齊抽水　勸勿安心犯法

每逢本港有大事件，一眾公關都藉機抽水。最近連屋宇署、廉政公署、九巴都「貼地」玩埋一份，提醒大眾不要心存僥倖，做錯事總會有人發現。



九巴星期二（16日）在其Facebook專頁上載一張插圖，畫出在黑暗的九巴車廂中，有2隻分別戴帽及口罩的老鼠依偎偷食，提醒公眾巴士車廂已裝設閉路電視，「偷偷哋食嘢一樣會被發現，到時被人瘋傳就唔好，另一半見到點算好呢」。



廉政公署轄下的Facebook專頁「全城‧傳誠」亦勸喻公眾勿因一時貪念而行差踏錯︰「人太貪婪心盲無明」、「貪念是一條大坑，會坑掉人的喔」，因為即使做足保密功夫亦不能「安心」犯法，「數碼足迹、天眼到處都係，要搵貪污證據，其實唔難」。



屋宇署晚上亦趁機宣傳樓宇安全問題，藉一幢「壞咗嘅樓」，道出樓宇失修是「不可能被原諒的錯事」，要「給予時間和空間去進行維修及重新出發」，才能使大家「住得安心」。



網民戲言︰「香港水塘已被抽乾」、「抽到乾過沙漠」、「你又抽佢又抽，大家一齊抽」。惟有部分人批評︰「做好自己本分先啦，咁得閒喺度抽水」、「宣傳有好多方法，真的要將快樂建築在別人痛苦身上嗎？作為公營機構，帶頭罔顧受害人感受，形同欺凌」。

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