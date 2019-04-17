不滿郭偉強被逐　建制派斥手段低莊擬改議事規則

立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會今早(17日)召開首次會議，討論修訂《逃犯條例》相關事宜，但會上出現「混戰」，主持會議的民主黨涂謹申要求工聯會郭偉強離開會議室，引起建制派不滿。民建聯李慧琼批評涂未有履行主持人角色，由會議開始直到結束，均未能進入選舉主席議程，對涂的表現感到遺憾。



該黨另一議員葛珮帆則形容涂主持會議的方式是「小丑式」，並指感到憤怒，更反問：「佢係咪當我哋香港人，立法會議員係傻架？」新民黨葉劉淑儀對涂主持會議手法感到失望，並予以譴責。她批評涂根本不是主持會議，而是「玩嘢」、「拉布」，會研究如何應對。



經民聯盧偉國批評，民主派在委員會內拉布，影響到工務小組正常會議時間，又指他們在工務小組會議內大吵大鬧，批評會議安排不恰當，是反映他們無所不用其極地拉布，對工務小組受影響表示遺憾。



工聯會麥美娟表示，本來亦預計民主派會用盡手段拉布，但以為他們會用更精明手段，想不到會由最資深、有法律背景的民主派議員用如此「低莊」、「核突」手法主持會議，批評做法離譜，會去信要求議事規則委員會盡快檢討議事規則。



被趕離會議室的工聯會郭偉强表示，認為涂是胡亂判決和不恰當，將在議事規則委員會上，提出要求修改議事規則，限制主持會議的議員只有選主席一個職務，以及由最資深議員擔任主持人的安排，更批評涂糟蹋資深議員的光環。