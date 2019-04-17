教科書又加價　教局指下學年書價平均增2.7%

教科書年年加價，家長叫苦連天！教育局今日(17日)公布載於「適用書目表」內的下學年課本價格，整體而言課本價格(包括印刷及電子課本)較本學年上升2.7%。教育局總課程發展主任(課程資源)江紹卓表示，近年課本價格的升幅溫和，認為各項穩定課本價格的措施已見成效。



江指，當局自2014年起全面落實「課本、教材和學材分拆訂價」政策，已理順了過往課本、教材和學材綑綁銷售的情況，使有意重用舊書的學生和家長能獨立購買所需學材，減省購書開支。當局要求出版商在編印課本時，採用廉宜及合適的印刷方式，減低製作成本，同時減輕課本及書包重量，並嚴格執行課本「5年不改版」的規定，及鼓勵學校推行課本循環再用等，務求進一步減省家長的購書開支。



江續指，教師可運用其專業知識，自行編訂或挑選其他免費而優質的學與教資源，以切合學生的能力和需要，而局方亦開發各科的學與教資源套及平台供教師參考。另外，為協助有經濟需要的學生支付必需的書簿費用，在2018/19學年，受惠於「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」兩個計劃的人數超過25萬，佔全港中、小學生人數約36%，津貼總額約11.5億港元。