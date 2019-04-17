建制倡改議事規制除最資深光環　泛民轟濫權搬龍門

立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會今早(17日)舉行首次會議時出現「混戰」，致會議結束仍未能選出正副主席。民主派議員會後指，工務小組慣常在周三早上開會，認為建制派為了《逃犯條例》而重疊會議，是違反立法會內務守則，做法不能接受。



民主黨林卓廷指，建制派批評主持會議的涂謹申橫行霸道，民主派表示非常憤怒，又指建制派過去主持會議時亦行使主席權利，而涂同樣根據議事規則行使主席權利，批評建制派雙重標準、搬龍門，同時亦批評保安局局長李家超未有向外間解釋條例。他又指，建制派不應用修改《議事規則》來威脅負責主持會議的涂謹申，認為他們每次遇到不滿意情況便提出修改議規是濫權。



民主派區諾軒表示，他們同樣與時間競賽，並重申民主派只有一個條件，要求政府和建制派接納日落條款、與台灣進行一次性處理移交逃犯個案，審議更加有效率。他們有去信政府和建制派，但只有建制派回覆指收到。



對於建制派議員要求修改《議事規則》，建議取消由最資深議員主持會議一職，專業議政葉建源批評說法是自暴其短，即承認涂的主持手法是符合《議事規則》，因此要進行修改，令涂的主持手法變得不符合，做法是沒有法治精神。他認為，建制派應要找出涂謹申的主持手法如何違規。