盜卡網購：資訊科技界莫乃光「要每月check單」

資訊科技界立法會議員莫乃光指，信用卡網上購物最大的漏洞就是只需要卡號碼，持卡人姓名，以及信用卡上的保安碼，即可購物。若以上資料被人掌握到，即可進行網上交易，而掌握有關資料，只需很短的時間，可能信用卡「過一過手」已可以記住。而消費者被人盜用資料購物可能毫不知情，他提醒消費者要檢查月結單，見到可疑的交易，應即時與銀行聯絡，減少損失。



莫曾向信用卡公司了解，但信用卡公司反指香港有關網上購物的案件不高，所以未有即時加強有關的保障。莫表示現在信用卡的付款方式，可以像八達通般「嘟」卡進行，過程中信用卡不用離開消費者的手，可以減低被掌握資料的機會。另外，有一種方式，是店員取出手提的機器，在客人面前完成整個交易，亦可減低被人記下資料的機會，這個方法在外國較為常見，但由於有關機器的成本高，在香港則不太受商戶歡迎。



他提到信用卡發卡公司，不一定是銀行，因而不受金管局監管，但他認為金管局可發出一些指引，或用一些措施去鼓勵商戶去使用這類較為安全的措施，增加消費者的保障。

