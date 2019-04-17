政Whats噏：撞會兼泛民拉布　工務會議遭拖死

政府早前提出修訂《逃犯條例》，引起社會爭議。相關條例草案委員會今早(17日)召開首次會議，咁啱立法會工務小組委員會亦是例會，兩個會議撞到應一應，雖然工務小組委員會主席盧偉國宣布暫停會議一陣，但民主派喺條例草案委員會上拉布，最終搞到工務小組會議只係開得半個鐘，分別係開頭同埋最尾嘅15分鐘。



會議一開始時，盧就宣布會暫停會議，直至條例草案委員會會議選完主席先復會。當時唔少民主派議員都提出反對，議員郭家麒指，由於唔知道另一會議需要花幾耐先選到主席，批評盧嘅決定係虛耗公帑、極唔尊重官員，認為盧應該要向該委員會作出提示同埋協調。當時盧就話，立法會有多個會議室，同一時間有兩三個會議係司空見慣，又話如果因為工務小組有會議而反對召開其他會議，做法係唔恰當。



其後郭家麒仲問埋啲官員，係咪令佢哋嘅工作不受尊重。盧聽罷就隨即表明官員唔需要回應郭，又要求郭就議程進行提問，結果惹來民主派議員不滿，郭就話：「盧偉國主席我唔係問你，你幾時做埋官？你不如去做公務員啦。」同時議員區諾軒亦大叫：「佢(盧偉國)次次都做官啦！」其後郭再點名要求發展局常任秘書長林世雄回應。林回應話每逢周三都預咗嚟立法會工務小組委員會，一切都跟主席安排。



會議其後喺結束前15分鐘恢復會議，議員范國威批評盧偉國較早前係話等條例草案委員會選完主席先復會，依家未選到就復會，質疑係咪更改咗決定，要求佢講清楚。而盧就回應話因為暫時休會期間有變化所以有咁嘅決定。會議原定討論喺古洞南設立農業園，但由於民主派拉布，所以最終又冇得表決，留待下次會議再審議。