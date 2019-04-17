蔣麗芸修訂醫生條例私人草案出爐　料年底立會辯論

醫務委員會早前令人意外地否決所有放寬海外專科醫生考試後免實習安排方案，立法會議員蔣麗芸今(17日)提出私人條例草案，修訂現行《醫生註冊條例》，以讓在一定條件下准許取得有限度註冊的海外醫生豁免考試及實習。她今午將與立會衞生事務委員會主席、醫學界的陳沛然會面，商討何時諮詢委員會，料今年底可在立會辯論，並有信心獲通過。



根據蔣的草案，將建議一名非本地培訓醫生，如已獲醫管局聘請兼獲醫委會作有限度註冊，並在醫管局工作不少於5年，再獲醫管局證明其工作令人滿意，便可獲「正式註冊」資格，毋須再在香港通過執業資格試和實習。



蔣表示，目前每1000名香港人只有1.9名醫生，比世衞建議的2.3名醫生為少，若以全港780萬人及世衞比例計算，香港仍欠3650名醫生，如要追上經濟合作暨發展組織的人口與醫生比例，更欠1萬名醫生，因此冀增加誘因吸引更多醫生來港。



問及為何不等醫委會下月開會討論再提交草案，蔣解釋醫委會沒有權力修例，通過與否未能影響條例，且其草案與醫委會建議不同，與專業自主沒牴觸。另一議員葛珮帆以「苦」形容醫療系統，希望醫委會能以公眾利益優先，又形容蔣的草案已是較溫和方案。



醫委會成員兼前主席麥列菲菲回應時直言，每年成功來港的海外醫生，相比在港畢業醫生數字不多，形容是遠水不能救近火，直言「唔好為啲咁少嘅嘢做咁大動作」。