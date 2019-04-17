拉布或拖垮修訂逃犯條例　建制派急謀對策

立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會今日(17日)召開首次會議，惟至會議結束仍未開始選舉主席，建制派議員狠批泛民「拉布」。政府一直希望在今年7月前完成修例，泛民會否無止境「拉布」，最終令草案不獲通過？立法會議員謝偉俊直言「風險一定有」，且嚴重程度已「由黃色去到紅色，遲早黑色」，除了他本人，據知其他建制派議員亦正在考慮有何方案，可阻止某些議員「不顧老本」對會議所作出的破壞及拖延行為。



另一議員周浩鼎斥反對派在今日的會議上以「低劣又肉酸」的手法拖延會議，強烈譴責有關行為，又批評主持會議的涂謹申無履行其責任，反配合泛民議員作出拖延。被問到修例會否因而被拖垮，周坦言「一定會有啲擔心」，因今晨會議泛民議員「無所不用其極」，他相信委員會下次會議前，建制派議員會再「坐低」詳細商討對策。他又指已有其他議員提出，值得討論選出主席前的議事規則，是否都需修改，相信建制派稍後亦會就此進一步討論，但亦坦言此方法「要做都要啲時間」。



有建制派議員指，根據內務守則，法案研究工作應從速進行，並盡可能在展開工作後3個月內完成，雖然過往亦有法案委員會無法在3個月完成工作，但若僅以選舉主席程序一拖再拖，就有機會違反內務守則，建制派正商討多個對策，若下次仍未選出主席，會考慮在委員會中向主持會議的涂謹申提出不信任動議。



議員葛珮帆表示，一直擔心《逃犯條例》會被拖死，現時連下次開會時間也不能定下，隨時會一個月後才再開會，即使開會，泛民亦會以同樣手法「扯貓尾」，最終或令條例無法在7月通過，台灣殺人案中的被告或會釋放，「到時佢哋(民主派)點對得住香港市民」。



被問到會否擔心條例遭「拖死」，議員黃國健認為立法會尚有一年會期，「死就未必會死」，但認為民主派或會拖延至7月，做法不理想。他對民主派今日的表現如此無賴，感感出乎意料。